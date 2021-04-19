Первые соревнования прошли в новом центре художественной гимнастики в Петрозаводске

В центре «Кижанка» начинающие гимнастки, самым маленьким из которых было 3 года, показали свои достижения.

В минувшие выходные в новом Центре художественной гимнастики «Кижанка» в Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Первые шаги» и «Юные надежды». Об этом рассказал паблик «Петрозаводск спортивный».

Более 180 участниц от 3-х до 16 лет показали свои достижения в художественной гимнастике. В турнире принимали участие «художницы» из Петрозаводска, Кондопоги и Медвежьегорска. Наряду с сильнейшими гимнастками из Петрозаводска свои первые шаги в этом виде спорта сделали гимнастки клуба художественной гимнастики «Кижанка» из Суоярви и Питкяранты.

Следующее спортивное мероприятие клуб «Кижанка» планирует провести в городе Питкяранта уже 23 мая. Клуб Петрозаводска приглашает все организации, заинтересованные в развитии художественной гимнастики Карелии, принять участие в турнире «Белые мосты».