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Первые соревнования прошли в новом центре художественной гимнастики в Петрозаводске

Новости. Общество
18:20, 20 Апреля 2021
фото: © Центр художественной гимнастики «Кижанка»
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В центре «Кижанка» начинающие гимнастки, самым маленьким из которых было 3 года, показали свои достижения.

В минувшие выходные в новом Центре художественной гимнастики «Кижанка» в Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Первые шаги» и «Юные надежды». Об этом рассказал паблик «Петрозаводск спортивный».

Более 180 участниц от 3-х до 16 лет показали свои достижения в художественной гимнастике. В турнире принимали участие «художницы» из Петрозаводска, Кондопоги и Медвежьегорска. Наряду с сильнейшими гимнастками из Петрозаводска свои первые шаги в этом виде спорта сделали гимнастки клуба художественной гимнастики «Кижанка» из Суоярви и Питкяранты.

Следующее спортивное мероприятие клуб «Кижанка» планирует провести в городе Питкяранта уже 23 мая. Клуб Петрозаводска приглашает все организации, заинтересованные в развитии художественной гимнастики Карелии, принять участие в турнире «Белые мосты».

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