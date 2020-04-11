Новый условно заболевший коронавирусом житель Карелии приехал с вахты в Псковской области

В Карелии за сутки выросло число условно заболевших коронавирусом, их стало 5.

Как сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, условно заболевшим стал житель республики, вернувшийся с вахты в Псковской области.

"5 человек, имеющих диагностические признаки Covid-19, в их числе - новый выявленный случай.

Это житель Карелии, вернувшийся с вахты из Псковской области, у которого предварительный диагноз определён на основании характерной картины пневмонии на КТ - компьютерной томографии (тесты ещё в работе)".

Итого, в Карелии на 12 апреля 3 случая заражения Covid-19 и 5 "условно положительных".