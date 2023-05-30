Новый вертолет с медицинским модулем на борту начнет полеты по Карелии в июне

Вертолет «МИ-8», закупленный в Казани, будет осуществлять санитарные рейсы по республике.

В среду, 31 мая, первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин и руководитель территориального центра медицины катастроф Олег Лукин побывали в Песках, где базируется новый «МИ-8». На приобретенный в Казани вертолет устанавливается медицинский модуль с соответствующим современным оборудованием. После завершения этих работ уже в июне «МИ-8» сможет приступить к выполнению санитарных авиарейсов. Вертолет будет доставлять нуждающихся в срочной медицинской помощи пациентов из районов республики в больницы Петрозаводска, а также, в случае необходимости, в медицинские учреждения Санкт-Петербурга.

Чем отличается «МИ-8» от других вертолетов санавиации, пишет «Московский Комсомолец в Карелии».