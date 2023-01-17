Карелия купила в Казани новый вертолет «МИ-8»

Уже сегодня сотрудники аэропорта «Петрозаводск» прилетят в Карелию на купленном на авиационном заводе в Казани новом современном вертолете «МИ-8».

Ранее мы сообщали об объявленном аэропортом «Петрозаводск» конкурсе на покупку нового современного вертолета «МИ-8». Победителем конкурса, как сообщил нашему изданию первый замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин, стала Государственная транспортная лизинговая компания из Москвы, а сам вертолет изготовил авиационный завод в Казани.

Стоимость воздушного судна вместе с платой за лизинг и страховку составила 740 миллионов рублей.

«Этот новый вертолет „МИ-8“ модификации МТВ-1 имеет гораздо более мощный двигатель, нежели у тех машин, что есть в аэропорту „Петрозаводск“, работающих еще с 1987 года двух „МИ-8“, — рассказал „Столице на Онего“ гендиректор предприятия Михаил Степанов. — Этот вертолет будет преимущественно выполнять санитарные рейсы, к которым, согласно решению российского правительства, допускаются только вертолеты не старше 2014 года выпуска».

Как пояснил Михаил Степанов, согласно необходимым для осуществления санитарных рейсов требованиям, на новом вертолете установлены дополнительные топливные баки и будет размещен специальный медицинский модуль с реанимационным и другим, необходимым санавиации медицинским оборудованием. Этот медицинский модуль стоимостью 16,5 млн рублей, приобрело правительство республики.

Сейчас трое сотрудников аэропорта «Петрозаводск»: командир летного отряда Андрей Батухтин, второй пилот Игорь Стороженко и бортмеханик Петр Якоб на новом вертолете уже возвращаются из Казани в Карелию с двумя промежуточными посадками в Нижнем Новгороде и Вологде. Как сообщил Михаил Степанов, уже вечером вертолет должен приземлиться в Петрозаводске.