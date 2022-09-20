Аэропорт «Петрозаводск» объявил конкурс на покупку нового современного вертолета МИ-8

Этот вертолет, более вместительный, с более мощным двигателем, будет выполнять преимущественно санитарные рейсы.

Аэропорт «Петрозаводск» объявил конкурс по 44-му ФЗ на покупку в лизинг нового вертолета МИ-8, модификации ТМВ-1. Прием заявок продлится до 12 октября, а уже 24 октября планируется заключить госконтракт с победителем конкурса.

Ожидается, что в нем примет участие Государственная транспортная лизинговая компания из Москвы. Эту информацию «Столице на Онего» подтвердил первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин.

«Данный вертолет имеет гораздо мощный двигатель, а его вместимость, не считая троих членов экипажа, 24 человека — на 2 человека больше, нежели у имеющихся в нашем аэропорту „Петрозаводск“ уже давно работающих МИ-8, — рассказал нашему изданию руководитель предприятия Михаил Степанов. — Стоимость этого современного воздушного судна с процентами за лизинг сроком на 10 лет составит почти 700 миллионов рублей».

По информации Михаила Степанова, поставка предназначенного преимущественно для выполнения санитарных рейсов нового вертолета его изготовителем — авиационным заводом из Казани, запланирована уже до 31 декабря этого года.