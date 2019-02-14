Новый владелец "Карелия-ДСП" пообещал расширить ассортимент продукции

ООО "Леспроминвест", купившее в конце 2018 года завод "Карелия-ДСП" у холдинга Segezha Group, планирует провести частичную модернизацию производства для выпуска новых видов продукции.

Перспективы развития предприятия обсуждались на встрече официальной делегации Карелии с руководством ООО "Леспроминвест", прошедшей в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Стороны обсудили перспективы развития предприятия и подписали по итогам встречи Меморандум о намерениях. Руководство 2Карелия-ДСП" планируют в ближайшее время провести частичную модернизацию оборудования, в том числе внедрить передовые способы упаковки, новые декоры и тиснения, а также открыть производство столешниц", - говорится в сообщении правительства региона.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".