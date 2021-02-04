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Новый владелец приватизированного хлебозавода обнадежил власти Карелии

Новости. Экономика
15:55, 05 Февраля 2021
фото: "Россия 24. Карелия"
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Собственник приватизированного в прошлом году Суоярвского хлебозавода пообещал расширение производства.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев на сегодняшнем совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Суоярвского района.

"Сейчас у нового собственника есть серьезные планы. Первое, конечно, нужно сохранить коллектив. Второе - модернизировать производство, выпускать новые виды продукции. Мы уже с новым собственником встречались и обсуждали эти вопросы… Также планируется открытие новых торговых павильонов для продажи продукции, которая будет выпускаться на Суоярвском хлебозаводе", - рассказал Ермолаев.

По его словам, собственник хлебозавода хочет также заняться бизнесом в другой сфере.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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