Новый владелец приватизированного хлебозавода обнадежил власти Карелии

Собственник приватизированного в прошлом году Суоярвского хлебозавода пообещал расширение производства.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев на сегодняшнем совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Суоярвского района.

"Сейчас у нового собственника есть серьезные планы. Первое, конечно, нужно сохранить коллектив. Второе - модернизировать производство, выпускать новые виды продукции. Мы уже с новым собственником встречались и обсуждали эти вопросы… Также планируется открытие новых торговых павильонов для продажи продукции, которая будет выпускаться на Суоярвском хлебозаводе", - рассказал Ермолаев.

По его словам, собственник хлебозавода хочет также заняться бизнесом в другой сфере.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".