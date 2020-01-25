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Новым коронавирусом из Китая заразилось уже более 2 тыс. человек

Новости. Общество
13:46, 26 Января 2020
фото: Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС
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От пневмонии, вызванной новым вирусом, на данный момент времени, погибли 56 человек.

Более 2 тыс. человек в мире заразились неизвестным ранее коронавирусом, передает Reuters со ссылкой на данные властей Китая.

Как сообщает РБК, глава госкомитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй отметил, что информации о вирусе недостаточно. Однако известно, что в отличие от тяжелого респираторного синдрома (SARS), также возникшего в Китае и унесшего жизни около 800 человек в 2002–2003 годах, новый коронавирус может передаваться и во время инкубационного периода, который составляет от одного до 14 дней.

Центром распространения неизвестного ранее вируса в конце прошлого года стал китайский Ухань. Помимо КНР случаи заболевания зарегистрированы в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Канаде и других странах. Из-за эпидемии в ряде китайских регионов ввели наивысший режим реагирования на чрезвычайные ситуации, в некоторых городах ограничили транспортное сообщение и отменили массовые мероприятия, а в Пекине органы здравоохранения посоветовали людям приветствовать друг друга жестом без рукопожатия.

Отметим, что ни у одного из граждан Китая, которых накануне госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ, не обнаружили признаков коронавируса 2019-nCoV. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Всех пациентов по итогам обследования выписали на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой выявили вирус гриппа А, рассказали в службе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2020-01-26 14:43:12
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, обтирание.
новый
2020-01-26 14:06:44
Хде либерастня ? Почему не в одиночных пикетах с плакатиками " Вирус, мы с тобой"
Саныч
2020-01-26 15:53:06
новый, мы с тобой, новый. Блокируем твою тормозную сущность.
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