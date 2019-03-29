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Новости. Общество
15:27, 29 Марта 2019

Нургалиев прокомментировал модернизацию Сегежского ЦБК

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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев дал оценку модернизации Сегежского ЦБК и планам участия предприятия в благоустройстве города.

Своими впечатлениями от увиденного на комбинате Нургалиев поделился в ходе визита на ЦБК.

"Модернизация, которая уже проведена на комбинате, и планируется, неоценима. Впервые за 20 лет сегежане начали верить в свое предприятие. Город давно ждал такого инвестора, который наводит порядок и на своем предприятии, и готов участвовать в жизни города", – сказал Нургалиев, чьи слова цитирует пресс-служба правительства Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Кврелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-03-29 15:40:20
А за чей счёт проводится модернизация? Неужели холдинг Segezha Group раскошелился?
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