Нургалиев столкнулся с очередными "непонятками" при посещении "Бесовых следков" в Карелии

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев проинспектировал ход капремонта павильона над петроглифами "Бесовы Следки".

Руководитель рабочей группы №5 государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Рашид Нургалиев вновь побывал в Беломорске. Он проинспектировал ход строительства павильона над группой петроглифов "Бесовы следки" и реконструкции Музея Карельского фронта в Беломорском районе. Эти объекты до сих пор не сданы.

"Что касается павильона "Бесовы следки", то здесь мы все время сталкивались с многими "непонятками", связанными с тем, что недостаточно четко были проработаны проекты, - рассказала в интервью "Столице на Онего" депутат Госдумы Валентина Пивненко. - И это касалось не только самого здания, но и того, что рядом находится плотина. Наша последняя поездка немного удивила – до того, как пришла компания "ВАД" на дорожный проект (участок от Колы до Беломорска в 36 км передан в федеральную собственность), мы не знали, что мост у плотины находится в аварийном состоянии. Только сейчас на совещании в Беломорске вадовцы озвучили эту информацию.

Такие неожиданности имеют место быть. Но все это решаемо. Это вопрос времени и денег. Полагаю, что несмотря на то, что будет закончена работа госкомиссии, Карелия справится самостоятельно с тем, чтобы эти объекты завершить".

Подробнее о последнем визите Рашида Нургалиева в Карелии читайте здесь.