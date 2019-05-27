О чем думают женщины во время самоудовлетворения

Недавно проведенный в Великобритании опрос показал, о чем женщины думают в такие моменты.

Самоудовлетворение - часть жизни многих людей, и теперь уже никого не испугать тем, что "волосы на руках вырастут", пишет Cosmopolitan.

54% опрошенных думают о своей сексуальной фантазии: о том, чего им хочется в постели, о сексе с кем-то помимо партнера. 35% людей вспоминают эпизоды из порнофильмов или роликов для взрослых.

Более 80% опрошенных признались, что у них есть вибратор, а у 41% – фаллоимитатор. Эти игрушки используются и при мастурбации.

Около 25% женщин вспоминают интимные эпизоды из старых отношений.

Эротическая литература помогает развивать "сексуальное воображение", поэтому 15% женщин читают такие рассказы, чтобы возбудиться.



А вот музыка в такие моменты нужна только 4% опрошенных.