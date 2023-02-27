О ложных сигналах тревоги сообщают жители Карелии

Председатель Госкомитета Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков сообщает о ложных сигналах в эфире радиостанций и телеканалов, распространяющих свое вещание на территорию республики.

«Сегодня вещание некоторых российских телеканалов и радиостанций снова взломали. В эфире прозвучал сигнал об эвакуации граждан. Некоторые жители Карелии наткнулись на такой сигнал телевизионного эфира. Сообщаю, что сообщение - ложное и не соответствует действительности», - рассказал председатель Госкомитета Олег Поляков. Ранее в регионах страны уже была подобная атака. Произошел перехват сигнала эфира радиостанций. Жители Карелии услышали ложное сообщение утром 22 февраля в эфире «Авторадио».

«Также сообщаю, что завтра - 1 марта - на территории всех регионов страны пройдет масштабная проверка системы оповещения населения. Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения проведет комплексную проверку готовности всех средств систем оповещения населения по всей республике. За проверкой оборудования будут тщательно следить специалисты», - добавил Олег Поляков на своей странице во ВКонтакте.

С 10.40 до 10.43 через рупорные громкоговорители будет передаваться речевое сообщение «Внимание, проводится проверка системы оповещения» и сигнал «Внимание всем!» в виде сирены. По СМС предупреждение поступит от RSCHS. В районах Карелии для оповещения будут задействован спецтранспорт, а также ручные оповещатели. «Прошу жителей республики никаких действий по сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок», - сообщил Олег Поляков в соцсетях.

