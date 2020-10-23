Объединить ж/д вокзалы с автостанциями задумали в Кеми и Беломорске

Власти Карелии и РЖД планируют объединение железнодорожных вокзалов и автостанций в Беломорске и Кеми в единые транспортно-пересадочные комплексы.

Такое решение было принято на совещании главы Карелии Артура Парфенчиков с заместителем генерального директора ОАО "РЖД" по вопросам пассажирского комплекса Дмитрием Пеговым и гендиректором Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Александром Ходосом.

"Важное решение, которое было принято на совещании – это объединение в одном комплексе железнодорожных вокзалов и автостанций в Беломорске и Кеми. Таким образом, в этих поморских городах будут созданы транспортно-пересадочные логистические узлы", - сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Зачем понадобилось такое объединение, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".