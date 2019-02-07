Объем межбюджетных трансфертов районам Карелии вырос почти на 26 млн рублей

Минфин республики сообщил о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 1 февраля 2019 года и отметил рост их объема в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

По состоянию на первое февраля из казны Карелии бюджетам муниципальных образований перечислены межбюджетные трансферты в сумме 332,9 млн рублей, или 3 % к годовым плановым назначениям (12 262,2 млн рублей). Этот показатель больше цифры аналогичного периода 2018 года на 25,7 млн рублей, или 8%, сообщают в министерстве финансов Карелии.

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