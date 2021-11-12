Объём международных сделок торгового финансирования Сбербанка превысил 31 млрд долларов

Сбербанк подвел итоги работы по направлению торгового финансирования в 2021 году.

Общая сумма международных сделок по данному сегменту превысила 31 млрд долл. США с ростом в 1,6 раза к 2020 году.

Продукты торгового финансирования доступны клиентам во всех странах присутствия Группы Сбербанк, которая активно поддерживает внешнюю торговлю РФ — в течение года с использованием инструментов торгового финансирования состоялись сделки с контрагентами из 85 стран. Объём международных аккредитивов и гарантий за год вырос на 32%. По данным SWIFT, Сбер занимает первое место среди российских банков по объёму импортных аккредитивов и по количеству экспортных аккредитивов.

Сбер — один из лидеров по сделкам с Российским экспортным центром (РЭЦ) и ЭКСАР. В рамках поддержки экспорта с начала года реализованы сделки с субсидированием РЭЦ на сумму около 3 млрд долл. США.

В Швейцарии на базе Sberbank (Switzerland) AG Группа развивает торговое финансирование поставок сырьевой продукции (Commodity Trade Finance), постоянно совершенствуя клиентский сервис и предлагая лучшую экспертизу по рынку РФ и СНГ международным трейдерам. В 2021 году объём данного бизнеса удвоился. Основные объёмы финансирования пришлись на нефтепродукты и нефтехимию, металлы, зерновые и удобрения.

«Сбер уделяет большое внимание поддержке внешнеторговых операций клиентов. В этом году благодаря существенной цифровой трансформации бизнеса торгового финансирования в Сбере мы нарастили не только количественные, но и качественные показатели работы: в разы сократили сроки предоставления услуг, расширили масштабы бизнеса и ассортимент цифровых сервисов для наших клиентов. Я благодарю за плодотворную совместную работу наших партнёров — ЭКСАР и РЭЦ», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк