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Новости. Экономика
11:16, 03 Декабря 2018
фото: Россельхозбанк

Объем привлеченных средств Санкт-Петербургского филиала РСХБ превысил отметку в 150 млрд рублей

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Рост наблюдался как в корпоративном, так и в розничном сегменте.

По состоянию на 28 ноября совокупный объем привлеченных средств клиентов в Санкт-Петербургском филиале АО "Россельхозбанк" составил 152,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 46%.

Наибольший интерес к сотрудничеству с Банком продемонстрировали компании сегмента крупного бизнеса региона. Объем портфеля привлеченных средств данной категории клиентов составил на отчетную дату 65,5 млрд рублей, увеличившись с начала 2018 года более чем в 2 раза. Рост сохранился и в работе с пассивами физических лиц. Объем привлеченных средств частных клиентов составил порядка 65 млрд рублей.

Положительная динамика пассивов стала возможной благодаря востребованности финансовых продуктов Банка, условия которых позволяют клиентам получать дополнительный доход за счет размещения собственных средств на депозитах.

"Столь значительный результат достигнут благодаря высоко конкурентным  продуктам  Банка. На данный момент в РСХБ действует широкая линейка депозитов для клиентов с различным уровнем дохода, что позволяет любому вкладчику подобрать подходящее решение", – прокомментировал директор Санкт-Петербургского филиала АО "Россельхозбанк"  Олег Солдатенков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Оля Петрова
2018-12-03 11:45:25
Ни в одной страны мира нет столько банков как у нас....видать выгодное дело обирать своих ,полу-грамотных граждан, под хороший процент...
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