Объявлен аукцион на реконструкцию Успенского собора в Кеми

Объявленный аукцион предполагает проведение ремонтно-реставрационных работ по благоустройству на объекте культурного наследия "Успенский собор", который находится в Кеми.

На сайте госзакупок размещена информация о конкурсе с ограниченным участием на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Успенский собор (деревянный)", 1714 года (Республика Карелия, Кемский район, Кемь, ул. Вицупа) (благоустройство). Максимальная цена контракта – 5,2 млн рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".