Объявлен список карельских фермеров, получивших гранты из бюджета

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии завершило конкурсный отбор проектов по созданию и развитию фермерских хозяйств, на основании которого фермеры получили грантовую поддержку.

При отборе проектов учитывалось наличие у глав крестьянских (фермерских) хозяйств собственных средств и имущества для реализации проекта, выбранное направление деятельности, предусмотренный бизнес-планом прирост объема производства и другие параметры.

По итогам оценки заявок и очного собеседования с претендентами победителями конкурсного отбора признаны 8 фермеров. Пофамильный список смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".