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Объявлен список карельских фермеров, получивших гранты из бюджета

Новости. Экономика
15:47, 14 Августа 2020
фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии завершило конкурсный отбор проектов по созданию и развитию фермерских хозяйств, на основании которого фермеры получили грантовую поддержку.

При отборе проектов учитывалось наличие у глав крестьянских (фермерских) хозяйств собственных средств и имущества для реализации проекта, выбранное направление деятельности, предусмотренный бизнес-планом прирост объема производства и другие параметры.

По итогам оценки заявок и очного собеседования с претендентами победителями конкурсного отбора признаны 8  фермеров.

Пофамильный список смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-08-14 16:06:31
Пофиг. Рынок сам всё отрегулирует.
Off
2020-08-14 16:26:30
однозначно, пофиг на тебя и твое мнение .
Гость
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