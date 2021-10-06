Объявлена планируемая цена продажи одного из аэродромов в Карелии

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии объявило аукцион по продаже заброшенного аэродрома в Сегеже.

Согласно документации, начальная цена продажи составляет 13,6 млн рублей. В эту сумму входит стоимость летного поля площадью 9 гектар и прилегающей территории. Общая площадь выставленного на продажу участка составляет более 25 гектар.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков говорил, что летное поле его хочет купить владелец Сегежского ЦБК для строительства частного аэропорта.

«Взлетная полоса — это важный шаг в рамках государственно-частного партнерства по возрождению аэропорта в Сегеже… Реализация этого проекта позволит достаточно серьезные самолеты принимать. Конечно для Сегежи, населения Карелии, это очень важно… Насколько я понимаю, наши инвесторы хотят сделать аэропорт доступным даже для среднемагистральных самолетов», — говорил губернатор.