Объявлено о снижении процентов по кредитам наличными в ВТБ

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными в рамках базовой линейки на 2,4 процентных пункта.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными в рамках базовой линейки на 2,4 п.п. Минимальная ставка для зарплатных клиентов по программе "Люди дела" составляет теперь всего 7,5% годовых, для других категорий заемщиков – от 7,9% при оформлении кредита свыше 1 млн рублей и 8,9% – до 1 млн", — говорится в сообщении.

На какой период установлены сниженные ставки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".