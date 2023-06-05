Объявлено о старте продаж новой версии LADA Granta

Производитель представил автомобили с ценой меньше миллиона рублей.

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж новой версии Granta Drive Active в кузове лифтбек по цене от 980 тысяч рублей. Машины с применением спортивных элементов дизайна выпускает «дочка» «АвтоВАЗа», ООО «ЛАДА Спорт». В комплектации Comfort предлагают две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, аудиосистема, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Об этом пишет Лента.ру.

«Кузов лифтбек с покатой крышей и восходящей подоконной линией обладает динамичным силуэтом и наилучшим образом соответствует концепции LADA Granta Drive Active», — отметил производитель.

Среди спортивных элементов дизайна авто приводятся установленный на кузове аэродинамический обвес, который снижает подъемную силу на величину до 45 процентов, а также более выразительный рельеф бамперов. Помимо этого, спортивный стиль лифтбека подчеркивают красная окантовка на бамперах, хромированный наконечник выхлопной трубы и 15-дюймовые легкосплавные диски.