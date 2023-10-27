Объявлено штормовое предупреждение для южных районов Карелии

В южных районах Карелии и в Петрозаводске ожидается очень сильный снегопад.

В единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска предупредили об опасном гидрометеорологическом явлении.

О штормовом предупреждении сообщили в ЕДДС карельской столицы со ссылкой на Гидрометцентр республики.

Днем в воскресенье, 29 октября, местами по южным районам Карелии и в Петрозаводске ожидается очень сильный снег. Так, за 12 часов выпадет больше 20 мм осадков.

Под действие неблагоприятного погодного явления может попасть Петрозаводск.