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Власти назвали новые сроки реконструкции аварийных мостов в Петрозаводске

Новости. Общество
14:59, 15 Декабря 2021
фото: из проектной документации

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Реконструкция двух автомобильных мостов в Петрозаводске, где из-за аварийного состояния ограничено движение транспорта, запланирована на 2022–2024 годы.

Об этом сообщили в горсовете Петрозаводска, комментируя проект решения о передаче в республиканскую собственность мостов на улице Мерецкова и улице Антикайнена.

После того, как они будут переданы в собственность республики, появится возможность их реконструировать за счет субсидий из федерального бюджета. Такая схема использовалась для ремонта моста на улице Кирова.

Мост на улице Мерецкова собираются реконструировать в 2022 году, а на улице Антикайнена —  в 2023–24 годах. Это позволит восстановить в полном объеме движение транспорта, в том числе, общественного.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-15 15:18:45
На московские деньги. :)
David.
2021-12-15 15:43:43
кир, Нет! На деньги налогоплательщиков!!!
кир
2021-12-15 16:30:49
David., несущественно.
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