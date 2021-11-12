Власти назвали новые сроки реконструкции аварийных мостов в Петрозаводске

Реконструкция двух автомобильных мостов в Петрозаводске, где из-за аварийного состояния ограничено движение транспорта, запланирована на 2022–2024 годы.

Об этом сообщили в горсовете Петрозаводска, комментируя проект решения о передаче в республиканскую собственность мостов на улице Мерецкова и улице Антикайнена.

После того, как они будут переданы в собственность республики, появится возможность их реконструировать за счет субсидий из федерального бюджета. Такая схема использовалась для ремонта моста на улице Кирова.

Мост на улице Мерецкова собираются реконструировать в 2022 году, а на улице Антикайнена — в 2023–24 годах. Это позволит восстановить в полном объеме движение транспорта, в том числе, общественного.