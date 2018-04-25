Объявлены новые тарифы на вывоз мусора для населения Карелии

По теме
Загрузка...
Размер платы за вывоз мусора изменится с 1 мая.
Для жильцов многоквартирных домов он составит 93,89 рублей с человека в месяц.
Для жильцов индивидуальных домов эта сумма составит 84,83 рубля.
Об этом сообщили сегодня на брифинге в правительстве министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев и директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков.
Почему меняются тарифы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
18.04.2018, 12:25
18.04.2018, 15:16
24.04.2018, 13:53
23.04.2018, 11:16
Аналитика
24.04.2018 13:27
Тема недели
Европейский суд встал на сторону Девлета Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его за решеткой на протяжении трех лет.
24.04.2018 10:40
23.04.2018 11:16
19.04.2018 13:51
18.04.2018 15:16
Чтиво
Сегодня 09:55
Личное мнение
Месяц назад исполнилось 15 лет одному из самых популярных и активных спортивных коллективов Петрозаводска, лыжному клубу "Зимние фонтаны".
23.04.2018 10:18
23.04.2018 10:00
19.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Комментарии