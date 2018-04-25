Объявлены новые тарифы на вывоз мусора для населения Карелии

Размер платы за вывоз мусора изменится с 1 мая.

Для жильцов многоквартирных домов он составит 93,89 рублей с человека в месяц.

Для жильцов индивидуальных домов эта сумма составит 84,83 рубля.

Об этом сообщили сегодня на брифинге в правительстве министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев и директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков.

Почему меняются тарифы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".