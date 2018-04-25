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Новости. Общество
14:41, 25 Апреля 2018

Объявлены новые тарифы на вывоз мусора для населения Карелии

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Размер платы за вывоз мусора изменится с 1 мая.

Для жильцов многоквартирных домов он составит 93,89 рублей с человека в месяц.

Для жильцов индивидуальных домов эта сумма составит 84,83 рубля.

Об этом сообщили сегодня на брифинге в правительстве министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев и директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков.

Почему меняются тарифы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Попов
2018-04-25 14:54:53
Все язык в ж...у засунули город в г...не, почему?
Попов
2018-04-25 14:54:23
Мусорная мафия захватила г.Петрозаводск, город в г...не,почему? Кто крышует мусорную мафию Мизинкова,Мирошник? Почему тротуары в г..не и песке? На газонах что? Когда эти жадины наворуют до горла по самое не балуй? Побаловать некоторые наверное себя могут для себя вот сексшопы открывают на самом главном пр.Ленина, почему? Чтоб детей растлевать? Мерша не видит? Пох..р?
Попов
2018-04-25 14:49:51
Фотографии надобно слать в прокуратуру. Когда каждый третий житель из 260 000 жителей г.Петрозаводска направит жалобу,письмо с фотографиями в прокуратуру тогда в мерии зачешутся, мерша соточку рублей в месяц получает и ей пох...р на мусор, песок на тротуарах,немытые автобусы,асфальт на дорогах который сахарный растаял по весне.
Инженер Брунс
2018-04-25 15:11:10
Попов, cлышь, Пупок, а не напомнишь ли всем, кто рулил в Автоспецтрансе во времена, когда Галя Ширшина в городе орудовала?

Чья родственница? Как фамилия депутатши ? А потом ее муженек очень неплохо порулил в Троллейбусном? Или склероз на мозгах?
Гость
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