Объявлены сроки строительства первого в Карелии технопарка пищевой промышленности

Строительство технопарка по производству пищевых продуктов в Карелии планируется завершить во второй половине 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития республики.

«Проектируется технопарк „Карельские продукты“ со специализацией „пищевое производство“, ввод в эксплуатацию которого планируется в 3 квартале 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Родионов на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Карелии говорил, что для строительства технопарка будет привлечено федеральное финансирование.

«Я думаю, что у нас должно получиться, и мы получим федеральное финансирование… Резидентами уже будут производители пищевых продуктов», — сообщил Родионов.

По его словам, концепция технопарка получила одобрение министерства экономического развития России в рамках Стратегии продовольственной безопасности страны.

Этот технопарк станет второй по счету промышленной площадкой, где предприятия Карелии получат возможность арендовать производственные цеха и оборудование на льготных условиях.

В прошлом году в Петрозаводске начал работать технопарк по камнеобработке, а на 2024 год запланирован ввод в эксплуатацию технопарка «Карелия», где разместятся цеха по камнеобработке, деревообработке и конвейерной сборке.