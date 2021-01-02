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Обнаруживший Эболу ученый предупредил об опасности новых смертельных болезней

Новости. Общество
14:12, 03 Января 2021
фото: Baz Ratner / Reuters
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Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, известный как один первых обнаруживших вирус Эбола, предупредил о возможности появления новой смертельно опасной болезни.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канал CNN.

Муембе-Тамфум в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни.

Как утверждает ученый, угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числу контактов человека с возбудителями различных заболеваний. Это, считает собеседник телеканала, может привести в будущем к "большой пандемии".

Специалист не исключил появления инфекции, которая будет распространяться со скоростью COVID-19 и обладать летальностью Эболы.

"Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества", — заключил он.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-01-03 14:58:58
Ясен перец болезь появится, вообще не вопрос. Если конечно астероид Апофис ее не опередит :) :) :)
Я говорил, говорю и буду говорить шо медицинскую энциклопедию без наркоза читать вредно для психики даже врачам, не то шо нам, простым смертным :)
nae
2021-01-03 14:36:36
Ну и что? Несмотря на все эпидемии чумы, холеры, оспы и прочих, человечество так и не исчезло с лица земли. Не надо жути нагонять. Придет какая нибудь зараза, выкосит пол-мира, но остальные то пол-мира останутся. Перешагнут эту страницу истории и дальше пойдут. Каждый человек все равно умрет. От болезни, старости, войн, несчастного случая. Чего истерить то? Все там будем.
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