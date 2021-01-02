Обнаруживший Эболу ученый предупредил об опасности новых смертельных болезней

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, известный как один первых обнаруживших вирус Эбола, предупредил о возможности появления новой смертельно опасной болезни.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канал CNN.

Муембе-Тамфум в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни.

Как утверждает ученый, угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числу контактов человека с возбудителями различных заболеваний. Это, считает собеседник телеканала, может привести в будущем к "большой пандемии".

Специалист не исключил появления инфекции, которая будет распространяться со скоростью COVID-19 и обладать летальностью Эболы.

"Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества", — заключил он.