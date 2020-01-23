Обнаженная Анастасия Волочкова упала в снег (ФОТО)

Анастасия Волочкова заявила, что выпавший снег привел ее в прекрасное настроение.

Экс-прима Большого театра попарилась в бане, после чего легла в снег. Волочкова позировала топлес, прикрыв грудь банным веником, пишет Cosmopolitan.

"Наконец-то выпал снег! Зима – лучшее время для русской бани!", – заверила Анастасия.





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Контрастные процедуры она считает одним из секретов своей молодости и красоты. Волочкова обожает прыгать в прорубь. Во дворе дома балерины установлена бочка с ледяной водой, в которую она часто садится.