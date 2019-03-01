Обнаженная модель показала купальники

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Эмили Ратаковски порадовала поклонников чувственной фотосессией.
В горячей фотосессии Эмили продемонстрировала сразу несколько моделей, которые ранее не показывала публике.
"Мой новый любимый голубой" и "Мой новый любимый красный", – назвала Ратаковски два из них.
На всех выложенных в Instagram фотографиях модель позирует, показывая тело в купальнике со всех сторон. Из украшений на ней лишь массивные золотистые кольца. Волосы распущены или забраны в небрежный пучок, пишет Cosmopolitan.
Еще два купальника в представленной коллекции выполнены из коричневой ткани с узором полька дот. Один из них цельный,с открытым животом, а второй – эротичное бикини, едва прикрывающее грудь.
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