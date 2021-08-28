Обновился список стран, куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Туристов, привитых российской вакциной «Спутник V» без ПЦР-тестов и карантина готовы принять более 15 стран мира.
Об этом, пишет РБК.
На таможенном контроле или при пересечении границы прибывающим понадобится лишь сертификат о вакцинации. В Турции потребуется документ на английском языке, но в некоторых странах, например в Молдавии, можно предоставить сертификат на русском или национальном языке.
Большинство стран, включая Турцию, Кипр и Египет, пускают туристов через 14 дней после второй дозы вакцины, Черногория разрешает полностью привитым приехать раньше — через семь дней после второй прививки.
Инфографика: РБК
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