Обновился список стран, куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Туристов, привитых российской вакциной «Спутник V» без ПЦР-тестов и карантина готовы принять более 15 стран мира.

Об этом, пишет РБК.

На таможенном контроле или при пересечении границы прибывающим понадобится лишь сертификат о вакцинации. В Турции потребуется документ на английском языке, но в некоторых странах, например в Молдавии, можно предоставить сертификат на русском или национальном языке.



Большинство стран, включая Турцию, Кипр и Египет, пускают туристов через 14 дней после второй дозы вакцины, Черногория разрешает полностью привитым приехать раньше — через семь дней после второй прививки.

Инфографика: РБК

вакцину «Спутник V» уже одобрили Венгрия и Словакия. И с 27 июля без ПЦР-тестов и карантина в Венгрию смогут свободно въезжать россияне, привитые не только «Спутником V», но и другими разработанными в России вакцинами («ЭпиВакКороной», «КовиВаком»).



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/27/08/2021/6101314f9a79471642ff6e83?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop