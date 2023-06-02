Обновлен список автомобилей и недвижимости, продающихся за долги в Карелии

Служба судебных приставов в Карелии обновила список арестованного за долги и выставленного на продажу имущества должников.

Как сообщили в УФССП Карелии, на торгах реализуется арестованное имущество должников.

Помимо прочего, реализуется четыре светодиодных экрана в Петрозаводске, дороже 600 тысяч рублей каждый, легковой и грузовой автомобили, а также земельный участок и доля в праве собственности на квартиру.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества и на сайте УФССП Карелии.