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Оборот торгового эквайринга СберБанка в Карелии превысил 31 млрд рублей

Новости. Общество
10:52, 23 Сентября 2021
фото: © Сбербанк

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По итогам 8 месяцев 2021 года оборот торгового эквайринга Сбербанка вырос на 33% и достиг 31,5 млрд рублей.

Количество торгово-сервисных точек, оборудованных терминалами для приёма банковских карт с эквайрингом Сбера, увеличилось в республике на 15%.

Более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и оборот интернет-эквайринга, превысив 870 млн рублей. В целом по Северо-Западу этот показатель находится на уровне 82 млрд рублей.

«В прошлом году часть организаций была вынуждена перейти в онлайн. Статистика банка показывает, что, несмотря на постепенное снятие ограничений, спрос на интернет-эквайринг продолжает расти — только с начала 2021 года число предприятий, подключивших эту услугу, выросло на 24%. Такой интерес к сервису легко объяснить: для бизнеса это возможность продавать товары и услуги в режиме 24/7», — отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка.

Наиболее динамичными на Северо-Западе по обороту интернет-эквайринга остаются сферы фудритейла, торговли одеждой, обувью и товарами для здоровья. Через терминалы эквайринга чаще всего покупают электротовары и услуги для дома.

Подключить эквайринг от Сбербанка предприниматели могут для оборудования своих торговых точек, вендинговых автоматов и интернет-магазинов.

Также Сбербанк предлагает услугу «Плати QR», которая подойдёт небольшим торговым точкам, курьерам и компаниям сферы услуг. Приём безналичных платежей осуществляется без специального оборудования, отсутствует плата за обслуживание. QR-код можно разместить у кассы, на витрине, ценнике, экране монитора. Уведомления об оплате будут приходить в мобильное приложение СберБизнес.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

 
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