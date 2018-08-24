Темпы роста торговли промтоварами в Карелии выросли в 10 раз

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Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в Карелии за 7 месяцев увеличился на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2017 году темпы роста этого показателям составили 1,6% за тот же период. Лидерами продаж по итогам июля стали такие направления как торговля тканями (рост в 4,6 раза), изделиями из меха (в 1,6 раза), сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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