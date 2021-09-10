Обращение Галины Ширшиной к жителям Карелии

Дорогие земляки! Призываю вас проголосовать за Эмилию Слабунову и партию Яблоко!

В 2013 году Эмилию Слабунову сняли с выборов мэра Петрозаводска и она поддержала меня, Галину Ширшину на выборах. Тогда пришли голосовать даже те, кто разочаровался в выборах. И тогда мы победили!

Нашей команде удалось снизить стоимость проезда на троллейбус до 10 рублей, на маршрутные автобусы до 8-15 рублей.

Мы отменили праздничные банкеты и «золотые парашюты» - огромные денежные выплаты чиновникам, в случае их увольнения. И многое другое. И могли сделать ещё больше.

Но губернатору Худилайнену и председателю Петросовета Боднарчуку в декабре 2015 года удалось отстранить мою команду от управления Петрозаводском.

В 2016 году я, Галина Ширшина, лично возглавила список Яблока на выборах в Петросовет, но тогда нас сняли с выборов.

Сейчас основная борьба в Карелии вновь разворачивается между партией Яблоко во главе с Эмилией Слабуновой и партией Единая Россия во главе с губернатором Артуром Парфенчиковым.

Дорогие друзья! Призываю всех кто меня знает и кто разделяет мои убеждения. Обязательно придите на выборы и проголосуйте за Эмилию Слабунову и партию Яблоко! Давайте все вместе вернём Петрозаводск и Карелию ее жителям!

Заказчик и изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия, юр.адрес: 185033, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Ключевая, д.8, офис 15, ИНН 1001045327. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия; Дата изготовления: 14.09.2021; Дата публикации: 15.09.2021. Тираж: 1 экз.