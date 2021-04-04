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Общее число жертв коронавируса в России превысило 100 тысяч

Новости. Общество
11:35, 05 Апреля 2021
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 343 человека, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 8 646 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 589 540 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 343 летальных исхода с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 100 717.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 7 052 человека. Число выписанных пациентов выросло до 4 211 133.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 121,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 249 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 апреля остаются 492 299 человек.

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