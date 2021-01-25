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Общепиту в Карелии не удалось преодолеть последствия пандемии в 2020 году

Новости. Экономика
10:32, 26 Января 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Минувший год стал самым неудачным для ресторанного бизнеса за последние годы.

Это следует из отчета Карелиястата "Динамика оборота общественного питания".

Статистика показывает оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания.

Весной после начала первой волны пандемии и закрытии всех точек общепита в Карелии показатели отрасли упали более чем в 1,5 раза. После снятия ограничений начался рост, но он не смог компенсировать последствия кризиса.

Об итогах года читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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