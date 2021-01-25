Общепиту в Карелии не удалось преодолеть последствия пандемии в 2020 году

Минувший год стал самым неудачным для ресторанного бизнеса за последние годы.

Это следует из отчета Карелиястата "Динамика оборота общественного питания".

Статистика показывает оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания.

Весной после начала первой волны пандемии и закрытии всех точек общепита в Карелии показатели отрасли упали более чем в 1,5 раза. После снятия ограничений начался рост, но он не смог компенсировать последствия кризиса.

Об итогах года читайте в интернет-газете "Вести Карелии".