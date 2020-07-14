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Общественники Карелии поделили миллион от губернатора

Новости. Экономика
11:35, 15 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов
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Стали известны итоги конкурса грантов главы республики Карелия: деньги достались шести общественным организациям, реализующим спортивные проекты.

Министерство спорта республики сообщило итоги конкурсного отбора по предоставлению из бюджета Карелии грантов социально ориентированным некоммерческим организациям.

Сообщается, что деньги достались общественникам "на осуществление деятельности в области пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности". Фонд конкурса составил 1 млн 50 тыс. рублей, информирует министерство.

Кто был признан победителями, читайте на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-07-15 12:02:11
Хм. Халявщики , лишь бы не работать , бесполезные для общества и страны люди .
однозначно
2020-07-15 11:47:48
Это будет способствовать идейно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Чему может научить подрастающее поколения либерастнутая шелупонь ? С плакатиками стоять ? Не зря слабунову из школы вышвырнули. Такие педагоги нам не нужны. Пусть с плакатиком стоит, желательно в лесу.
кир
2020-07-15 11:40:35
За деньги и поп спляшет.(с)
Гость
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