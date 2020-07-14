Общественники Карелии поделили миллион от губернатора

Стали известны итоги конкурса грантов главы республики Карелия: деньги достались шести общественным организациям, реализующим спортивные проекты.

Министерство спорта республики сообщило итоги конкурсного отбора по предоставлению из бюджета Карелии грантов социально ориентированным некоммерческим организациям.

Сообщается, что деньги достались общественникам "на осуществление деятельности в области пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности". Фонд конкурса составил 1 млн 50 тыс. рублей, информирует министерство.

Кто был признан победителями, читайте на сайте "Вести Карелии".