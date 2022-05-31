Общественница потребовала вернуть самовыдвиженцев на выборы главы Карелии

С такой инициативой к депутатам Законодательного собрания Карелии вышла известная активистка Дарья Каликина.

Дарья Каликина написала открытое обращение в адрес народных избранников, в котором говорится о том, что будущий глава Карелии не может представлять интересы одной политической партии. По мнению Каликиной, приверженность к какой-либо партии не дает возможности развивать регион в полной мере:

«Руководитель региона только тогда сможет эффективно работать, когда будет независим от политических пристрастий и партийной дисциплины и выражать интересы, отстаивать чаяния большинства жителей Карелии».

Исходя из текста обращения, к самой Каликиной обратились две политические партии с предложением участвовать в предстоящих выборах главы республики. Оба были отвергнуты.

Внести и принять поправку, предусматривающую право участия в избирательной кампании кандидатов – самовыдвиженцев, Каликина просит накануне принятия депутатами Заксобрания решения о назначении даты выборов. В случае отрицательного результата общественница выразила намерения добиваться справедливости в судах.

«В противном случае я намерена обратиться в судебные инстанции Республики Карелия и Российской Федерации в связи с очевидным нарушением гражданских и конституционных прав беспартийных граждан в нашей республике».

Напомним, по действующему закону о выборах главы республики Карелия самовыдвижение беспартийного независимого кандидата не предусмотрено. Выдвигать кандидатов могут только политические партии.

Полный текст обращения – смотрите здесь https://vk.com/wall23246584_14112