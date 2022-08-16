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Общественный штаб оценил уровень подготовки к выборам главы Карелии

Новости. Политика
16:38, 17 Августа 2022
фото: ЦМК РК

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Выборы в 2022 году проходят в особых условиях, в том числе из-за серьезных информационных атак, заявил замглавы республики Игорь Корсаков.

Он участвовал в очередном заседании регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами. Известные общественники и лидеры НКО, журналисты, социологи, ученые, политологи обсудили ход избирательной кампании в республике и организацию общественного наблюдения за всеми этапами проведения выборов в Карелии.

Заместитель главы Республики Карелия по внутренней политике Игорь Корсаков отметил, что избирательная кампания в Карелии проходит спокойно, в диалоге, с уважением друг к другу.

«В 2021 году масштабная избирательная кампания была пройдена нами уверенно и легитимно. Выборы этого года проходят в особых условиях, в том числе и в условиях проведения серьезных информационных атак. Уверен, что задача, которая стоит перед Общественным штабом будет выполнена.  Всю необходимую помощь мы окажем», ― сказал Игорь Корсаков.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Алексей Бахилин рассказал о том, как проходит избирательный процесс.

«Споров и жалоб, связанных с регистрацией кандидатов на должность главы Республики Карелия не было. Все проходит цивилизованно, в рамках правового поля. С 13 августа идет агитация в СМИ. Ведется масштабная работа по организации видеонаблюдения, мы расширили его объем и теперь видеонаблюдением будут охвачены избирательные участки, на которых голосует 85% избирателей», ― отметил Алексей Бахилин.

Уполномоченный по правам человека Лариса Бойченко также сообщила, что данных о каких-либо нарушениях прав избирателей в Карелии нет. На избирательные участки будут направлены наблюдатели, в том числе от Общественной палаты республики. Теперь появилась возможность направлять общественных наблюдателей и в ТИКи — это важная новация для повышения прозрачности и легитимности избирательных процедур.

Руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Тайбаков рассказал, что к 1 сентября корпус общественных наблюдателей пройдет обучение, которое скорее всего будет проводится в онлайн режиме.

«У нас есть пул наблюдателей, которые хорошо себя зарекомендовали в прошлой избирательной кампании. Уверен, что мы сможем обеспечить достойное наблюдение за выборами. Сейчас мы видим особенно пристальное внимание к избирательным процессам из зарубежных стран. Мы должны быть внимательны и придирчивы ко всем избирательным процессам, проходящим в нашей республике», ― рассказал Алексей Тайбаков.

В сентябре 2022 года пройдут выборы главы Республики Карелия, а также выборы в органы местного самоуправления. В 10 районах Карелии и Суоярвском муниципальном округе жители выберут депутатов местных советов и глав поселений. Всего предстоит заместить более 400 мандатов и выборных должностей. На выборах муниципального уровня зарегистрированы 825 кандидатов из 866 выдвинутых, это достаточно высокий показатель. Голосование продлится три дня — 9, 10 и 11 сентября.

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