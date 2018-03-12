Общественный штаб по наблюдению за выборами просит прокуратуру Карелии проверить "конкурс хотелок" в ПетрГУ

По мнению штаба, стимулирующий проект "конкурса явок" не согласуется с конституционным принципом свободы воли.

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта в Республике Карелия выступил 12 марта с заявлением, касающимся "конкурса явок", который проводится в Петрозаводском университете.

Как следует из сообщения, поступившего на "Карту нарушений", (https://www.kartanarusheniy.org/2018-03-18/s/2614563759), призовой фонд данного конкурса составляет 600 тысяч рублей. Планируется, что он будет распределен на финансирование нужд общежитий ПетрГУ в прямой зависимости от "обеспечения наибольшего процента явок на выборах".

"Твердо уверены, что организованный конкурс противоречит принципам и стандартам свободных выборов, так как в своей основе использует технологии административного и материального стимулирования явки избирателей", - сказано в заявлении.

По мнению Общественного штаба, организатор "конкурса явок" – Петрозаводский государственный университет – не имеет правовой возможности установить фактическую явку.

В штабе напомнили, что "ПетрГУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, а ректор университета Анатолий Воронин в настоящее время является соруководителем регионального избирательного штаба и доверенным лицом одного из кандидатов в президенты России. Административное и материальное стимулирование явки избирателей не предусмотрено избирательным законодательством и находится за рамками установленных законом компетенции и полномочий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения".

Авторы заявления уверены, что "стимулирующий проект "конкурса явок", основанный на обмене свободы выбора на материальное поощрение, абсолютно не согласуется с конституционным принципом свободы воли и ведет к снижению осознанности выбора – в конечном счете, подменяет саму суть свободных выборов".

В связи с этим члены штаба попросили прокуратуру Карелии дать правовую оценку изложенным обстоятельствам, установить источники финансирования "конкурса явок" и в случае подтверждения фактов нарушения избирательного законодательства незамедлительно принять меры реагировании и восстановить нарушенную законность и права избирателей.