Общественный штаб помощи жителям Донбасса создан в Карелии

В работе штаба участвуют представители НКО, волонтерского движения, социальной сферы, предпринимательского сообщества, депутатского корпуса.

В минувшую среду, 2 марта, в Петрозаводске прошло первое заседание Общественного координационного штаба помощи жителям Донбасса. С инициативой его создания выступили представители общественности республики. Цель — объединить активных и неравнодушных людей, которые хотят внести свой вклад в поддержку жителей признанных Донецкой и Луганской народных республик и действий нашей страны по защите соотечественников на Украине.

По предложению представителей общественности штаб возглавила депутат Государственной Думы Валентина Пивненко.

«Восемь лет русские люди, живущие на Украине, терпели издевательства и унижения. Политическое руководство нашей страны во главе с президентом неоднократно, настойчиво пыталось разрешить ситуацию дипломатическими методами. Но киевский режим и его западные покровители не желали нас слушать. Последней каплей стали заявления украинских властей о планах обзавестись ядерным оружием. Допустить возникновение такой угрозы наша страна не может. Президент и верховный главнокомандующий страны Владимир Путин принял вынужденное и мужественное решение о проведении военной спецоперации по защите жителей Донбасса и демилитаризации Украины. Сегодня солдаты и офицеры Вооруженных сил России самоотверженно защищают простых людей, мирных жителей Украины, которые много лет были изгоями только за то, что хотели говорить на своем родном русском языке. Решение президента поддержало большинство граждан нашей страны. Люди объединяются, чтобы показать, что они солидарны со своими соотечественниками на Украине и готовы помогать им. И Карелия не осталась в стороне. Жители нашей республики, активные граждане выступили с инициативой создания Общественного штаба помощи жителям Донбасса. На этой площадке мы призываем объединиться всех, кто хочет мира Украине, скорейшего завершения кризиса в этой стране. Здесь, в этом зале — представители общественных организаций, социальной сферы, образования, люди, которые уже далеко не первый год участвуют в волонтерском движении, работают с детьми и молодежью, занимаются благотворительностью. При этом подчеркну, что круг тех, кто решил присоединиться к нам, еще более широкий: люди продолжают звонить, писать, высказывают желание участвовать в нашей совместной работе, предлагают свою помощь. Мы открыты для всех, кто искренне разделяет боль страдающих на Украине людей, для всех, кто готов защищать решение нашей страны спасти жителей Донбасса», — сказала Валентина Пивненко.

Важнейшим направлением в деятельности штаба станет информационная работа. Участники заседания обратили особое внимание на то, что сегодня соцсети переполнены фальшивыми новостями и фейками. Они распространяются с одной целью — посеять в людях панику, вызвать раскол и разделение общества. Задача штаба — предоставлять жителям Карелии достоверную и правдивую информацию из проверенных источников, разоблачать фейки и ложь, объяснять людям то, что действительно происходит, помогать разобраться в потоке информации.

Члены штаба убеждены: важно, чтобы голос большинства, которое поддерживает действия России, звучал громко и уверенно. По решению участников заседания в соцсети «ВКонтакте» создана площадка Общественного штаба — «Поможем жителям Донбасса!» https://vk.com/public210976924 . На ней будут размещаться информация, мнения, экспертные комментарии. Кроме того, члены штаба будут вести активную информационную работу на своих страницах в соцсетях, выступать в СМИ.

По предложению проректора Петрозаводского госуниверситета Василия Катарова и руководителя Президентского кадетского училища Андрея Макаревича одним из основных направлений также станет работа с молодежью. Кроме того, штаб займется координацией и проведением мероприятий в поддержку жителей Донбасса. Гендиректор АО «Специализированный застройщик «КСМ» Николай Макаров выступил с инициативой об оказании поддержки также семьям российских военнослужащих. Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Анна Лопаткина рассказала о сборе гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской республик, который развернут на базе О. Ф. Общественный штаб поможет координировать эту работу в том числе в районах Карелии.

Заместитель главы Карелии по внутренней политике Игорь Корсаков поблагодарил членов Общественного штаба за принципиальную позицию.

«Каждое правдивое слово сегодня — это вклад в общее дело поддержки братского народа. Обладая проверенными данными, вы сможете объяснять людям, что происходит сегодня на Украине, какие действия предпринимает наша страна и каких последствий нам всем ждать в этой ситуации. Вы авторитеты в своей среде, вас знает вся Карелия, вам верят, а значит именно вы в первую очередь сможете помочь бороться с враньем и лицемерием противников нашей страны. Карелия — это край по-настоящему мужественных людей, северян. Здесь знают, чего стоит рука помощи, протянутая в нужную минуту. Карелия никогда не оставалась в стороне от общей беды. Своим участием мы показываем нашим соотечественникам на Украине, что они не одни», — сказал Игорь Корсаков.

Он добавил, что правительство Карелии нацелено на активное сотрудничество с Общественным штабом и окажет ему всю необходимую поддержку.