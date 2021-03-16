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Обвиняемого в каннибализме актера заметили на ужине с новой девушкой

Новости. Общество
19:40, 17 Марта 2021
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Обвиняемого в каннибализме голливудского актера Арми Хаммера увидели на ужине с новой дамой.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Page Six.

Cкандального артиста видели в одном из ресторанов на Каймановых островах с неизвестной подругой. Пара расположилась за столиком с видом на море. Отмечается, что Хаммер с начала текущего года проводит время на архипелаге. В феврале он продал дом в Лос-Анджелесе, в котором жил с бывшей женой, фотомоделью Элизабет Чэмберс. Тогда утверждалось, что выехал он из него посреди ночи.

Ранее в соцсетях были обнародованы скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и заявлял о желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках бьющееся сердце девушки. Позднее еще несколько экс-возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце поведала, что однажды Хаммер вырезал ножом букву "А" на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, он просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.

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