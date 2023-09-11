Обвиняемого во взятках начальника подразделения РЖД в Петрозаводске отпустили под домашний арест

Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения для начальника Петрозаводского центра организации работы железнодорожных станций.

Петрозаводский городской суд изменил начальнику центра организации работы железнодорожных станций в столице Карелии Андрею С. меру пресечения. Железнодорожник, задержанный в конце июня по подозрению в получении взяток, из СИЗО отправлен под домашний арест. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

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