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Новости. Общество
10:49, 19 Июня 2019

Обвиняемый во взятках в Карелии петербургский бизнесмен обратился за помощью к Путину

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Бизнесмен из Санкт-Петербурга Игорь Чичин, обвиняемый в получении взяток при госконтрактах в Карелии, накануне прямой линии Владимира Путина, записал видеообращение к президенту.

Об этом в среду в суде рассказал один из его защитников.

"Я думала, что мы сегодня придем к какому-то более (другому) решению, попробуем спасти жизнь человека, которого только обвинили, а не доказали его вину. У меня записано видеообращение к президенту. Завтра будет прямая связь с президентом. Если бы сегодня что-то как-то могло решиться…

Но я просто ставлю в известность суд, что мы уже предали общественной гласности и просим уже помощи не только у Республики Карелия, мы просим у всей России. Я думаю, что даже народ, который знает семейное положение Игоря Степановича, который не убийца и не маньяк, который обвиняется просто голословно на показаниях людей, которые спасали свою жизнь на судилище… который (создал) предприятия вашему же народу, и я думаю, что все были в тот момент благодарны. Не то, что сейчас творится", - сказала на заседании суда в среду защитник Чичина (впрочем, на суде указывалось, что она не является юристом).

Ранее адвокаты подсудимого заявили ходатайство о госпитализации Чичина в связи с ухудшением состояния здоровья.

В среду Чичин в суд не явился по этой же причине. Рассмотрение ходатайства было отложено.

Чичин обвиняется по ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное организованной группой в крупном и в особо крупном размере") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки, совершенная в особо крупном размере").

По версии следствия, с 2015 по 2017 год Чичин организовал преступную группу для получения взяток через должностных лиц Управления автомобильных дорог Карелии, назначение которых на соответствующие должности им было обеспечено благодаря обширным личным связям среди высших должностных лиц органов исполнительной власти республики.

Взятки сообщники, в число которых входили директор учреждения Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, получали от представителей коммерческих организаций за выгоды и преференции при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог.

Общий размер незаконно полученных денежных средств составил более 12 млн рублей.

Кроме того, с июня 2015 года по май 2017 года Никитин и Новокшонов получили от Чичина взяток на общую сумму около 6 млн рублей за совершение указанных коррупционных преступлений.

В феврале городской суд Петрозаводска отправил Никитина и Новокшонова в колонию.

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Комментарии

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Изя
2019-06-19 11:07:21
Дайте ему уже револьвер с одной пулей или другана по рыбалке к нему посадите . Пусть как то уже замолчит после его и Ко " славных " дел ((((((( :) .
zanoza
2019-06-19 10:59:13
Где же те миллионы ,которые ушли из Карелии в созданное предприятие "Ремстройкомплект" этим "добропорядочным" гражданином?
Гость
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