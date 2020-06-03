Обвиняемый во взятке зампредседателя горсовета Петрозаводска вошел в тройку самых богатых депутатов

В прошлом году доходы депутата Петросовета Валерия Матвеева выросли на 1,7 миллиона рублей.

Самым богатым депутатом городского совета Петрозаводска остается Дмитрий Кузнецов. Он задекларировал свой денежный доход за прошлый год в размере 28,1 миллиона рублей. По сравнению с 2018 годом эта сумма выросла с учетом продажи имущества на 2,3 миллиона. Кузнецов также является собственником нескольких квартир, земельных участков, нежилых помещений и машин.

На втором месте в тройке самых обеспеченных городских депутатов оказался заместитель председателя Петросовета Валерий Матвеев, которому в настоящее время предъявлено обвинение в получении взятки. Согласно опубликованным на официальном сайте горсовета данным, в прошлом году доход Матвеева с учетом продажи имущества составил 7,3 миллиона рублей и по сравнению с 2018 годом вырос на 1,7 миллиона. Зампредседателю Петросовета также принадлежит несколько квартир, земельных участков и автомобилей.

Замыкает ТОП-3 самых богатых депутатов Оксана Политова, доход которой в 2019 году увеличился на 2 миллиона и составил 5,4 миллиона рублей. В собственности депутата Политовой находятся две квартиры, два земельных участка, две дачи и автомобиль.