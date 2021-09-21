Обвиняемый во взяточничестве экс-министр транспорта Карелии назвал себя на суде жертвой оговора

Бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов не признал своей вины по делу о получении взяток в особо крупном размере.

В минувшую среду, 29 сентября, в Петрозаводском городском суде состоялось очередное заседание по делу бывшего министра дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого в получении взятки, сообщает ТАСС.

В ходе судебного заседания Кайдалов свою вину не признал, назвав себя жертвой оговора.

"С обвинением я не согласен, вину в инкриминируемых мне преступлениях я не признаю в связи с тем, что данное преступление я не совершал. Я считаю, что в данном случае являюсь жертвой оговора", - заявил Кайдалов.

Напомним, глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов был задержан 6 февраля 2020 года по подозрению во взяточничестве. Позже Следком республики предъявил экс-министру транспорта Карелии и бывшему заместителю гендиректора аэропорта «Петрозаводск» по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса РФ: «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей - часть трехмиллионой взятки. За эти деньги от них ждали содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале Петрозаводский суд приговорил признавшего вину и заключившего выгодное ему досудебное соглашение со следствием Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Кайдалов вину не признает и ему грозит до 15 лет лишения свободы.