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Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше

Новости. Общество
15:47, 05 Мая 2020
фото: © covidmap10.ru
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Онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии расширилась.

Напомним, адресная информация на карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

30 апреля, в день запуска онлайн-карты, было отмечено 26 очагов в Петрозаводске. Больше всего заболевших было на Голиковке и Перевалке.

На сегодняшний день отмечен 31 дом, в которых проживают зараженные коронавирусной инфекцией. Адреса отмечены красным значком.

Ранее Артур Парфенчиков объяснил, что по мере снятия объекта с наблюдения значок будет меняться с красного на зеленый. Домов с зеленым значком уже шесть.

При наведение курсора на адрес помеченного дома можно узнать  дату обнаружения Covid-19 и проводилась ли дезинфекция подъезда.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-05 16:30:06
Старушонок в магазине меньше стало, но все равно шастают после одиннадцати постоянно. Фокин был прав. Вирус не торопится проредить эту грядку.
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