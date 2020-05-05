Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше

Онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии расширилась.

Напомним, адресная информация на карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

30 апреля, в день запуска онлайн-карты, было отмечено 26 очагов в Петрозаводске. Больше всего заболевших было на Голиковке и Перевалке.

На сегодняшний день отмечен 31 дом, в которых проживают зараженные коронавирусной инфекцией. Адреса отмечены красным значком.

Ранее Артур Парфенчиков объяснил, что по мере снятия объекта с наблюдения значок будет меняться с красного на зеленый. Домов с зеленым значком уже шесть.

При наведение курсора на адрес помеченного дома можно узнать дату обнаружения Covid-19 и проводилась ли дезинфекция подъезда.