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Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике

Новости. Общество
15:32, 30 Апреля 2020
фото: © covidmap10.ru
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Адресная информация на карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица, сообщил Артур Парфенчиков.

"Ежедневно с 10.00 до 12.00 она будет обновляться в соответствии с оперативной информацией за минувшие сутки", - заверил Артур Парфенчиков.

Глава отметил, что адресная информация на карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

Артур Парфенчиков объяснил, что по мере снятия объекта с наблюдения значок будет меняться с красного на зеленый. Также пользователям доступна инфографика по динамике заболеваемости в Карелии (кнопка в верхнем правом углу).

"Мы впервые запускаем такой проект и не исключаем, что в процессе его использования появятся дополнительные функции, - сказал Парфенчиков. - Буду благодарен за обратную связь и предложения".

На сегодняшний день на онлайн-карте распространения коронавируса отмечено 26 домов в Петрозаводске. Видно, что больше всего заболевших на Голиковке – 6 домов, на Перевалке – 5, Древлянка – 4, Октябрьский проспект – 3 дома, на Кукковке, Ключевой и в Центре – по 2 дома, а на Зареке и в Сулажгоре – по одному.

Также указывается дата выявления заболевших и отмечается, проводилась ли дезинфекция подъезда.

Напомним, на 30 апреля в Карелии выявлено 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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Комментарии

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Изя
2020-04-30 15:38:38
Карту по заболеваниям внебольничной пневмонией составили бы , 38 умерших за месяц , а тут ничего интересного , заболеваемость ниже ОРВИ , тишь и гладь :)
Гость
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