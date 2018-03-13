Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:22, 13 Марта 2018

Очереди в отделениях связи будут ликвидированы в 2018 году, заявляет Почта России

По теме

Перегоревшие лампы и сломанные градусники примут у петрозаводчан в этот четверг
13.03.18 17:20
Лиминчук уходит с поста гендиректора Корпорации развития Карелии
13.03.18 16:39
Девять ветеранов ВОВ из Карелии так и не получили квартиры
13.03.18 16:32
Все новости
Загрузка...

Руководство Почты России заявляет, что очереди в отделениях связи могут быть ликвидированы уже в 2018 году.

"Я думаю, что в 2018 году такое явление как очереди в отделениях связи будет во многом ликвидировано. Мы считаем, что современные средства управления сетью позволят нам справиться с задачами", - заявил глава почтового оператора Николай Подгузов

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

По теме

Перегоревшие лампы и сломанные градусники примут у петрозаводчан в этот четверг
13.03.18 17:20
Лиминчук уходит с поста гендиректора Корпорации развития Карелии
13.03.18 16:39
Девять ветеранов ВОВ из Карелии так и не получили квартиры
13.03.18 16:32
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2018-03-13 16:57:21
"Мы считаем, что современные средства управления сетью позволят нам справиться с задачами"
Интересно, а рядовые работники почты что думают по этому поводу?
Беня
2018-03-13 16:49:08
Рота автоматчиков и очереди ликвидированы.
Больше на почту ни ногой! :)
йошкин кот
2018-03-13 15:50:17
не будут. ведь "...современные средства управления сетью...", в понимании их руководителей, это не повод создания условий для пользователя или даже работника, а возможность извлечения дохода. ИМХО
Доктор Лень
2018-03-13 16:13:13
Ув.йошкин кот, сама фамилия: "Подгузов"... "ИМХО"
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.03.2018, 18:00
Грипп наступает на Россию
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили
10.03.2018, 17:49
СРОЧНО: Два человека погибли под колесами лесовоза на трассе в Карелии

Аналитика

Сегодня 12:06
Капитал
"Роснефть": не только экономика 1
Ответственный бизнес – для культуры, искусства и социальной сферы Северо-Запада.
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное
Сегодня 11:21
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 2
07.03.2018 10:40
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»