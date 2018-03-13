14:22, 13 Марта 2018
Очереди в отделениях связи будут ликвидированы в 2018 году, заявляет Почта России
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Руководство Почты России заявляет, что очереди в отделениях связи могут быть ликвидированы уже в 2018 году.
"Я думаю, что в 2018 году такое явление как очереди в отделениях связи будет во многом ликвидировано. Мы считаем, что современные средства управления сетью позволят нам справиться с задачами", - заявил глава почтового оператора Николай Подгузов
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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