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Очередной перекресток в Петрозаводске стал нерегулируемым

Новости. От читателей
10:48, 31 Января 2020
фото: © Столица на Онего
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На перекрестке проспекта Невского и улицы Калинина отключились светофоры.

Сегодня днем, 31 января в 10.00, перестали работать светофоры на перекрестке проспекта Невского и улицы Калинина. Регулировку движения транспорта осуществляет сотрудник ГИБДД.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска, светофоры отключили сотрудники компании "Онего-знак" для проведения плановых работ.

Напомним, что в минувшую среду, 30 января, в вечерний час пик не работали светофоры на пересечении Комсомольского проспекте и проспекта А.Невского.

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Комментарии

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User
2020-01-31 11:06:02
Безопасный город продолжает "радовать" горожан! Главное поставить побольше новых светофоров.
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