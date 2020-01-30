Очередной перекресток в Петрозаводске стал нерегулируемым

На перекрестке проспекта Невского и улицы Калинина отключились светофоры.

Сегодня днем, 31 января в 10.00, перестали работать светофоры на перекрестке проспекта Невского и улицы Калинина. Регулировку движения транспорта осуществляет сотрудник ГИБДД.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска, светофоры отключили сотрудники компании "Онего-знак" для проведения плановых работ.

Напомним, что в минувшую среду, 30 января, в вечерний час пик не работали светофоры на пересечении Комсомольского проспекте и проспекта А.Невского.