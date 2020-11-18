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Очередной рекорд по смертям от COVID-19 зарегистрирован в России

Новости. Общество
11:14, 19 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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За минувшие сутки от коронавируса в России скончались 463 человека, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Третий день подряд в стране фиксируется рекордное число умерших от коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли сутки 463 человека. Днем ранее эта цифра была 456, а во вторник скончались 442 пациента.

Всего с начала пандемии умерли от COVID-19 34 850 человек.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 23 610 случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6 078 (25,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Накануне этот показатель был на уровне 20 985.

За время пандемии в России инфекцией заразились уже 2 015 608 человек.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 25 573 человека. Справились с заболеванием всего 1 526 656 пациентов.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла еще три жизни. Общее количество смертей - 78 человек.

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Комментарии

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Off
2020-11-19 11:36:34
Вот кто в бункерик спустился, наверно ковид к нам идет . Зато Дума закон принимает о продлении срока ..а вы тут с эпидемией . ((
Гость
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